Wechsel in Steinheim Für Feuerwehr steht neue Spitze parat

Zusammenhalt stärken

Björn Mania sieht sich aber auch in Sachen Kompetenz für die Aufgabe gerüstet. Er habe schon mehrere Einsätze in Steinheim geleitet. Vor seiner Zeit in der Urmenschstadt, als er noch bei den Kameraden in Allendorf bei Gießen mitmischte, habe er ebenfalls Führungsaufgaben übernommen, sagt der ausgebildete Zugführer. Mania weiß aus langjähriger Erfahrung, dass neben der fachlichen Seite bei einer Truppe auch der Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielt. Wegen Corona habe man das Miteinander zuletzt aber nicht so pflegen können wie gewünscht, sagt Mania. „Das ist eine wichtige Aufgabe, die Gemeinschaft, die sich in den vergangenen beiden Jahren zwangsläufig etwas auseinandergelebt hat, wieder zu stärken. Gerade bei uns, wo mehrere Abteilungen zusammenarbeiten“, erklärt er.