Wechsel bei Puls-Liste Der Che von Marbach ist zurück

Einen Sitz im Stadtparlament eroberte Slimane Arroudj für Puls bereits 2014, als er bei der Wahl 948 Stimmen erhielt. Doch der zwischenzeitlich als Gastronom in seinem Altstadtlokal „Chez Slimane“ tätige dreifache Familienvater musste sein ehrenamtliches Mandat etwa ein Jahr später wieder an den Nagel hängen. Er trat als Betreuer von geflüchteten Menschen in den Dienst der Stadt Marbach – doch das ist Räten laut Gemeindeordnung nicht erlaubt. Den Job hat Arroudj in der Zwischenzeit aufgegeben, er betreut jetzt in Stuttgart Geflüchtete.