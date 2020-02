Wechsel an der Spitze des Marbacher Polizeireviers Von Indianer-Manier und „Peters Schlemmerblock“ . . .

Für „Papa Kolwe“, wie er neckisch von seinen Kollegen genannt wurde, schloss sich am Freitagmorgen in Murr übrigens ein Kreis. „Vor zehn Jahren bin ich an genau dieser Stelle in mein Amt eingeführt worden. Nun wollte ich hier auch verabschiedet werden. Toll, dass mir dieser Wunsch erfüllt wurde“, sagte er. Die Zeit in Marbach sei für ihn eine „wichtige Zeit gewesen, die ich nie vergessen werde. Sie hat mich sehr weitergebracht und ich profitiere täglich davon.“ Nun erhebe er sich aber in Indianer-Manier vom Lagerfeuer und fahre mit einem Mustang dem Sonnenuntergang nach Stuttgart entgegen.