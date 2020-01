„Weathering With You“ in Stuttgart Was Neueinsteiger über Animes im Kino wissen müssen

Selten wurde ein Animationsfilm in der Bundesrepublik besser angenommen und besucht. Macher und Filmregisseur Makoto Shinkai verkündete sogleich ein neues Werk, das seit Donnerstag an zwei Terminen in deutschen Kinos zu sehen ist. Dessen Name ist „Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte“. Shinkai gilt neben der japanischen Anime-Ikone Hayao Miyazaki als einer der Großmeister seines Fachs. In Stuttgart läuft der Film in UFA-Palast und CinemaxX.