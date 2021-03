We Are Golden-Globe-Gewinner Jon Batiste startet durch

Der von Batiste gewohnte Piano-Jazz ist in den 13 Tracks nur noch ein Element unter vielen - hinzu kommen Soul im eleganten Motown-Gewand, Funk, Hip-Hop, Blues, Gospel und R&B. Ein bisschen erinnert das an große 70er-Jahre-Alben von Stevie Wonder wie "Songs In The Key Of Life", an den noch unfehlbaren Prince der 80er oder an die bläsergetriebenen Dancefloor-Kracher von Earth Wind & Fire (im mitreißenden "Show Me The Way").