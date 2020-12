Kinderchor bei Jan Böhmermann Satiriker provoziert mit Song über Oma als Corona-Leugnerin

Der dargebotene Song begann zur Melodie von „Last Christmas“ von Wham!. Die Chor-Kinder singen dann aber wieder zur Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“. Das Thema diesmal: Die Oma als Corona-Leugnerin. Sie wisse, es gebe „gar kein Corona, Corona, Corona“, singen die Kinder. Die Oma glaube nicht mehr an „Tagesthemen“ und ans „MoMa“, habe das Spiel durchschaut. Sie feiere Après-Ski in Ischgl, habe „keinen Bock auf Social Distance“, suche den Thrill. Und: „Meine Oma stürmt in Schwarz-Weiß-Rot den Reichstag, den Reichstag, den Reichstag. Damit da oben endlich einer mal Bescheid sagt“. Die Oma huste jetzt im Widerstand.