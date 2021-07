WDR-Eigengewächs Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger wird 65

Böttinger, geboren in Düsseldorf, ist ein Gewächs des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Seit den 1980ern arbeitet sie für den Sender - vor allem als Talkerin. Wenn am Freitagabend in den Dritten Programmen geplaudert wird, gehört sie mit ihrem "Kölner Treff" seit Jahren zu den beliebtesten Gastgeberinnen und Gastgebern. Dabei waren die Startbedingungen gar nicht mal so gut. Die Lust an Gesprächen war in Böttingers Elternhaus nicht ausgeprägt. "Es wurde schon diskutiert - aber über Politik, über Sport, über gutes Essen. Nicht über persönliche Belange", sagt sie. Das habe sie erst im Beruf gelernt.