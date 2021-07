Watzmann Bergsteiger in Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt

Ramsau - Ein Bergsteiger ist in den Berchtesgadener Alpen bei einem Sturz am Kleinen Watzmann ums Leben gekommen. Der 58-Jährige stürzte am Samstag bei einer Wanderung etwa 60 Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe des Manns hatte demnach in einem unübersichtlichen Gelände den eigentlichen Weg verpasst. Bei dem Versuch, ein Stück herunterzuklettern, sei er ausgerutscht und gestürzt.