Wasserstoff-Tankstellen Analyse: Netz-Investitionen für saubere Lkw "überschaubar"

Als weitere Alternative gelten Lkw, deren Verbrennungsmotoren mit synthetisch produzierten Kraftstoffen anstatt mit Diesel laufen. Sie könnten "auch an herkömmlichen Tankstellen ausgegeben werden", so die Berater - daher wären "mit diesem Szenario keine zusätzlichen Infrastrukturkosten verbunden". Doch der Betrieb solcher Lkw wäre den Branchenbeobachtern zufolge für die Spediteure deutlich teurer: Sie lägen in zehn Jahren bei geschätzt 95 Cent je Kilometer. Für E-Laster werden dagegen 68 und für Wasserstoff-Lkw 65 Cent angenommen. Der normale Diesel-Verbrenner wäre mit 57 Cent deutlich billiger.

