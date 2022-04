Wasserschaden in Großbottwar Ist die Harzberghalle noch ganz dicht?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ärger um Treffen vor der Harzberghalle

So ein Wasserschaden könne handlebar sein, so Zimmermann. Er könne aber auch wirklich problematisch sein, immerhin handelt es sich bei der Harzberghalle um eine Holzkonstruktion. „Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.“ Immerhin scheinen die Schäden am Holz „nach einer vorläufigen Sichtung nicht so gravierend zu sein. Aber wir müssen abwarten.“

Wichtig dabei sei, dass alles sauber läuft, betont Ralf Zimmermann. „Nicht, dass die Stadt auf den Kosten sitzen bleibt.“ Klar ist: „Der Schaden an der Halle muss behoben werden .“ Auf das Ergebnis des Gutachters ist er daher „sehr gespannt“. Erst dann könne man sagen, was genau Sache und zu tun ist. Und so lange werden die Bautrockner im Foyer weiter surren und der Sanitärtrakt gesperrt bleiben. Ausweichen müssen die Harzberghallennutzer – etwa Vereine oder Gemeinderäte – derweil auf die Toiletten der benachbarten Wunnensteinhalle. Zimmermann meint: „Das funktioniert, aber für Veranstaltungen, wie beispielsweise Hochzeiten, wäre der Zustand suboptimal.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Traum vom ersten See der Stadt