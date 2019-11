Wasserschaden im Limo in Marbach Es tropft seit 13 Jahren ins Museum

Da das Literaturmuseum keine kommunale Einrichtung ist, befasst sich die Stadtverwaltung nicht mit Schäden am Gebäude, wie Bürgermeister Jan Trost erklärt. Er selbst ist Kraft seines Amts Mitglied im Kuratorium der Deutschen Schillergesellschaft: „Wir Mitglieder werden zwar in Sitzungen über bauliche Missstände in den Literaturmuseen informiert, aber wir entscheiden nicht über Renovierungsarbeiten“, beschreibt er seine Funktion in dem Gremium. Maßnahmen an den Gebäuden seien Aufgabe der Verwaltung des DLA.