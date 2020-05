Wasserbüffel in Großbottwar Jungtier unterwegs auf Entdeckungstour

Großbottwar - Wasserbüffel zwischen Groß- und Kleinbottwar sind eigentlich kein ungewöhnlicher Anblick. Schließlich lebt die achtköpfige Herde dort nun bereits seit gut einem Jahr. Zeit, sich auch mal außerhalb umzusehen, hat sich wohl eines der Jungtiere gedacht, das am Dienstagmorgen einen Ausflug an die K 1702 unternommen hat. „Uns ist das Tier gegen 6.20 Uhr gemeldet worden“, so Polizeipressesprecher Peter Widenhorn vom Präsidium in Ludwigsburg. Zunächst war das im Februar geborene Kalb „auf einer angrenzenden Wiese zwischen dem Radweg und der Straße stolziert“, ehe es sich der Fahrbahn näherte, was dann schließlich auch im Radio als Warnung für Autofahrer vermeldet worden war.