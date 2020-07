Wasserbüffel in Großbottwar Andrang bei Büffeln erfordert Rücksicht

Deutlich wurde, welch großes Interesse die Wasserbüffel in der Bevölkerung hervorrufen. „Die Identifikation ist toll. Wenn den Menschen etwas ungewöhnlich vorkommt, was die Tiere oder den Zaun angeht, rufen sie sofort bei uns an“, sagt Andreas Weigle. Passiert sei aber nichts. Ausnahme: Ein Kalb ist einmal kurz entwischt. Das Interesse bei den Menschen sei so groß, dass sich zur Feierabendzeit gar ein Stau auf dem vorbeiführenden Weg bildet. Ein Umstand, den Sabine Klatt (CDU) kritisierte – kämen die Arbeiter aus der Landwirtschaft doch kaum vorbei. Wobei sie betonte, inzwischen vom Projekt überzeugt zu sein, da die Menschen viel über die Natur lernen könnten. „Anfangs war ich ja skeptisch“, so Klatt. Der Andrang ist auch Andreas Weigle, der täglich bei den Tieren ist, zumindest ein kleiner Dorn im Auge. „Manchmal ist zu viel los, aber wie sollen wir das regeln?“ Auch Claus-Peter Hutter machte die Erfahrung, dass viele nur an sich denken – ob das der „Kampfradler“ ist, der kein Verständnis für die Fußgänger aufbringt. Oder der Fußgänger, der kein Verständnis für ein vorbeifahrendes Auto hat, mit dem aber ein Stückle bewirtschaftet wird. „Deshalb ist es wichtig, Kindern zu vermitteln, dass man nur unter gegenseitiger Rücksichtnahme gut leben kann.“