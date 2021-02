Wasser für Marbacher Weinreben Weinberge für den Klimawandel wappnen

Marbach/Erdmannhausen - Für Wengerter ist die Arbeit in den Weinbergen im Gewann Altenberg speziell in den trockenen Phasen kein Zuckerschlecken. Dann müssen die Reben mit aufwendigen Methoden bewässert werden, sagt Matthias Hammer, Vorstandsvorsitzender der Marbacher Weingärtner. Entweder man verlege Hunderte Meter Schläuche, um an Ort und Stelle für Feuchtigkeit sorgen zu können. Oder man karre das Nass per Schlepper zu den Trauben in dem Gebiet, das grob gesagt in dem Dreieck zwischen Labag, Huober-Brezel und Galgen liegt. „Da verbraucht man Diesel ohne Ende“, erklärt er. Gut also für Natur und Weinbauern, dass diese Zeiten bald zu Ende sind. Die Wengerter in dem Areal haben sich nämlich dazu entschlossen, eine Tröpfchenbewässerungsanlage zu installieren.