Was passiert mit Bauprojekten in der Region? Statt gebuddelt wird jetzt vor allem geplant

Auch in der Birkenstraße in Gronau, in der Kanalarbeiten anstehen, sei man im Wartestand. Und in Großbottwar hätte der Gemeinderat am Mittwoch eigentlich einen Beschluss zur Untersuchung des Kanalsystems in Winzerhausen fassen sollen – die Sitzung fiel aber aus. „Da sind wir aber an keine Fristen gebunden, sodass das in den nächsten Monaten nachgeholt werden kann. Bis dahin machen wir in der Sache einen Cut“, sagt Ruoff.