Fällt einem das eigene Einschulungsfoto in die Hände, fragt man sich, was wohl alles in der eigenen Schultüte so drin war, die so viel größer war, als man selbst. Manch einer verbindet die Schulzeit mit besonders beglückenden Erinnerungen, während der andere mit Graus an diese Zeit zurückdenkt. Über eines haben sich bestimmt alle freuen können: die eigene Schultüte, welche in einer mühevollen Bastelaktion mit den Eltern, oder als Geschenk für den ersten Schultag ausgesucht wurde.