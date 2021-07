Was ist Moneypool? PayPal deaktiviert Dienst

Wann endet der Finanzdienst?

Das kalifornische Unternehmen stellt den Dienst nach eigener Aussage am 8. November 2021 ein. Doch bereits einige Wochen vorher, ab dem 30. September, wird die Funktion zum Erstellen neuer MoneyPools deaktiviert. Laut PayPal bleiben aber MoneyPools, die am oder vor dem 30. September erstellt wurden, wie üblich bis zu 30 Tage lang verfügbar. Man kann also höchstens noch bis zum 30. Oktober die Geldsammelfunktion nutzen.