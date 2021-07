Was ist Brain Freeze? Wie es zum Gehirnfrost kommt

Das Phänomen beschäftigt auch Wissenschaftler – und hat es bereits 2002 in das renommierte „British Medical Journal“ geschafft. Die kanadischen Forscher Maya und Janusz Kaczorowski machten damals eine Studie mit 145 Schülern der Dalewood Middle School in Hamilton. Die Probanden durften sechs Mal ein Eis essen – 100 Milliliter, die in unter fünf Sekunden verspeist werden sollten. Eine Kontrollgruppe sollte die selbe Menge Eis in deutlich mehr Zeit essen. Knapp 30 Prozent der Schüler, die das Eis in dem rasanten Tempo aßen, hatten danach Kältekopfschmerzen. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen verschwanden die Schmerzen aber nach unter zehn Sekunden von selbst wieder. Bei den Schülern, die ihr Eis langsamer aßen, tauchte „Brain Freeze“ deutlich seltener auf (17 Prozent).