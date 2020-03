Tipps für Familien Was Eltern und Kinder jetzt spielen, basteln und malen können

Stuttgart - Wer am Freitagmittag sein Kind von Schule oder Kindergarten abgeholt hat, war schnell beim selben Thema: Wie machen wir das die kommenden Wochen? Wer kann von zuhause arbeiten? Gibt es eine Notfallbetreuung? Und wenn es möglich ist, bis nach den Osterferien zuhause zu bleiben, dem stellte sich die Frage: Was mache ich mit den Kindern in den kommenden Wochen, in denen die Tage ganz schön lang und zäh wie Kaugummi sein können?