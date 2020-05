Was ein guter Bartschneider können muss So bleibt der Bart gepflegt

Wie wird ein Bartschneider gereinigt?

Im Anschluss an das Trimmen muss der Bartschneider gereinigt werden – alles andere wäre unhygienisch und verkürzt zudem die Lebensdauer des Geräts ganz erheblich. Bei wasserdichten Geräten reicht es meistens, diese unter dem Wasserhahn kurz abzuwaschen und anschließend abzutrocknen. Ansonsten sollte man mit dem meistens mitgelieferten Reinigungspinsel die Bartstoppeln von der Klinge entfernen und eventuell mit einem feuchten Tuch nachwischen. Der Bartschneider sollte zudem regelmäßig geölt werden, damit er seine Funktionsfähigkeit behält.

Wie können einem Barbiere weiterhelfen?

Wer sich bei der Bartpflege unsicher ist, kann sich auch Rat bei den Profis holen: Barbiere betreiben in der Regel Herrensalons mit einer besonders maskulin-modischen Ausrichtung. Bärte spielen im Kontext zu Frisuren mit einer sehr markanten Schnittführung die entscheidende Rolle. Es geht um Rasur und Nassrasur, Trimmen des Barts und Entfernen von Ohr- und Nasenhärchen – und dies nicht selten mit orientalischen Arbeitstechniken. Nach Angaben der Handwerkskammer gibt es strenge Unterschiede zwischen Barbieren und Friseure: An die Barthaare darf ein Barbier, an die Kopfhaare aber nur ein in die Handwerksrolle eingetragener Friseurbetrieb. Zur Ausübung ist in der Regel ein Meisterbrief erforderlich, aber selbstverständlich darf ein Friseurbetrieb auch Barbiertätigkeiten ausüben.