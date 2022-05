Was dem VfB Stuttgart erspart bleibt So lief die Relegation in den letzten Jahren

In insgesamt zehn von 13 Duellen setzte sich seit 2009 der Erstligist durch, nur dreimal hatte der Zweitligadritte die Nase vorn. Im Jahr 2012 etwa stieg Fortuna Düsseldorf auf – nach einem Spiel, das als als eines der skandalösesten in die Bundesliga-Geschichte einging. 2019 folgte Union Berlin in den Duellen gegen den VfB Stuttgart.