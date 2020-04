Was bringen Masken und ihre Alternativen? Ein einfaches Tuch reicht nicht

Stuttgart - Lange beurteilten hiesige Wissenschaftler die Wirkung von Atemmasken im öffentlichen Raum zurückhaltend. Doch mit Fortschreiten der Corona-Pandemie hat sich die Meinung vieler Experten geändert. Das gilt insbesondere für den Schutz der Mitmenschen vor einer sogenannten Tröpfcheninfektion. „Wenn ich niese, dann verteile ich kleinste Tröpfchen. Und wenn ich ein Stück Tuch vor dem Mund habe, das kann entweder so ein Zellulose-Tuch sein wie bei einer gekauften Maske, oder es kann auch ein Schal oder irgendetwas anderes sein, diese großen Tröpfchen werden dann abgefangen“, erläutert etwa der Virologe Christian Drosten in seinem Podcast. Ähnlich sieht es Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum Regensburg. Im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll. „Im Freien hat das Tragen der Maske aber keinen Sinn“, so Salzberger.