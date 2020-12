Warum wir falsch rechnen Wann beginnt ein neues Jahrzehnt?

Wie war es beim Millenium?

Auch beim Start ins neue, ins dritte Jahrtausend wurde nicht richtig gezählt. Trotzdem feierten die Menschen weltweit die Nacht, als 1999 auf 2000 umsprang mit einem rauschenden Fest. Dass das echte Millennium erst am 1. Januar 2001 begann, interessierte weltweit kaum. Wobei, zwei Städtchen in Deutschland hatten sich konsequent verweigert. Sie legten erst 366 Tage später los (es war ein Schaltjahr!): das oberfränkische Staffelstein, wo der Mathematiker Adam Riese, der eigentlich Adam Ries hieß, 1492 zur Welt kam, und das sächsischen Annaberg, wo er bis zu seinem Tod 1559 lehrte.

Wie benennt man Jahrhunderte?

Das mit dem Zählen und Benennen von Jahrhunderten ist auch so eine Crux. So mancher wundert sich und stolpert darüber. Wieso heißt etwa der Zeitraum vom 1. Januar 1900 bis zum 31. Dezember 1999 (fälschlicherweise, eigentlich wie bereits erklärt, vom 1. Januar 1901 bis 31. Dezember 2000) das 20. Jahrhundert? Auch hier muss man eben richtig zählen. Das 1. Jahrhundert begann nun mal mit dem 1.1.1 und endete mit dem 31.12.100, das 2. Jahrhundert dauerte vom 1.1.101 bis zum 31.12.200 und so weiter. Daher leben wir nun im 21. Jahrhundert.

Wie sieht es mit Zehnjahresperioden aus?

Im Sprachgebrauch fassen wir Zehnjahresperioden, also eine Dekade, allerdings anders zusammen als Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende. Die 80er etwa dauerten von Anfang 1980 bis Ende 1989. In den Zwanzigerjahren dieses Jahrtausends befinden wir uns also seit Anfang dieses Jahres.

Wie halten es andere Kulturen?

Obwohl man sich weltweit zur Vereinfachung auf den auf christlicher Rechnung basierenden gregorianischen Kalender verständigt hat, rechnen verschiedene Kulturen und Religionen anders. Für das Judentum etwa ist 2020 das Jahr 5781 nach Erschaffung der Welt. Für Moslems wiederum beginnt die Zeitrechnung mit dem Aufbruch Mohammeds von Mekka nach Medina (622 n. Chr.). Sie leben somit im Jahr 1442.

So oder so: Klar ist, dass bald ein Jahreswechsel ansteht. Daher: gutes und vor allem gesundes Neues Jahr!