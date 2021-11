Beliebte Zitrusfrüchte Warum werden Orangen in roten Netzen verkauft?

Jedes Jahr werden weltweit rund 70 Millionen Tonnen Orangen geerntet. Jeder Deutsche verzehrt im Durchschnitt vier Kilo der Zitrusfrüchte im Jahr und trinkt acht Liter Orangensaft. Im Winter wird der tägliche Bedarf an Vitamin C vor allem über Orangen gedeckt. Angeboten werden Orangen im Handel dann meist in roten Netzen, aber warum ist das so?