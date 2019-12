Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten - Die vom Regierungspräsidium Stuttgart angesetzten Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten von Montag, 2. Dezember, bis Donnerstag, 5. Dezember, konnten in der vergangenen Nacht früher als ursprünglich geplant beendet werden, sodass in der kommenden Nacht keine weitere Vollsperrung der A 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg in beide Fahrtrichtungen notwendig ist.