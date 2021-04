Wartezeiten für Frühjahrscheck Der E-Bike-Boom stößt an Grenzen

In Kornwestheim nimmt der Händler Frank Luithardt auch Räder zur Wartung an, die nicht bei ihm gekauft wurden. „Wir machen grundsätzlich jedes Rad“, sagt Luithardt. Trotzdem verspürt auch er einen rasanten Anstieg im Geschäft mit Pedelecs. Die Nachfrage sei „extrem hoch“, berichtet Luithardt, „sowohl im Neukauf als auch in der Reparatur“.

Zwei Monate Wartezeit bei einer Werkstatt in Gerlingen

Weil er über die Wintermonate die Kapazitäten seiner Werkstatt erhöht habe, müsse er noch keine Wartungsanfragen ablehnen. Dass sich das Geschäft mit E-Bikes langfristig ins Internet verlagert, glaubt der Kornwestheimer nicht: „Ich denke, das Internet dient eher als Plattform, um zu schauen, bei welchem Fachhändler man das Traumrad bekommt.“ Ein E-Bike sei im Blick auf die Wartung intensiv. „Da legt der Kunde schon Wert auf einen gewissen Service.“

Auch Uwe Maier kümmert sich in seiner Werkstatt in Gerlingen um alle Räder. „Die Werkstatt ist für uns die Zukunft“, sagt der Chef des gleichnamigen Zweiradhauses: Irgendwann werde er weniger Räder – mit oder ohne Motor – verkaufen, etwa wenn die Leute wegen Corona ihren Job verlieren. Da sei es wichtig, vorausschauend zu handeln und jetzt Kunden nicht zu vergraulen. Wegen des Andrangs mietete er eine zweite Ladenfläche, sodass er inzwischen E-Bikes und „normale“ Räder getrennt verkauft. Zwei Drittel sind elektrisch. Zudem stockte er in der Werkstatt die Zahl der Arbeitsplätze von vier auf neun auf. Zwei Monate müssen Kunden bei ihm auf einen Termin warten, vor Corona dauerte es halb so lang. Vorausschauend handelt Maier auch bei Ersatzteilen: Er bestelle stets rechtzeitig, so sei sein Lager auch aktuell gut bestückt. „Wir wissen nicht, wann was kommt. Große Hersteller können die Aufträge nicht bewältigen.“ Im Notfall werde er entsprechende Quellen auftun, dazu gehöre dann im Zweifel auch Amazon.

Bei Vielbremsern kann die Bremse schon nach 500 Kilometern fällig sein

Wie oft Teile zu ersetzen sind, hängt laut Maier von Fahrverhalten und Pflege ab. Neue Bremsbeläge können bei sehr vorsichtigen Fahrern schon nach 500 Kilometern nötig sein, sonst nach 3000 bis 4000. Ähnliches gilt für die Reifen und Antriebseinheiten wie die Kette. Zubehör wie Licht, Lenker, Griffe halte indes lange.

Und worauf sollten E-Bike-Fahrer achten, wenn sie im Frühjahr ihr Fahrrad startklar machen? Cilly Ißler, Leiterin einer E-Bike-Gruppe beim ADFC Marbach, hat dafür eine Checkliste. Zu prüfen seien die Reifen samt Luftdruck oder die Speichen, die gleichmäßig gespannt werden sollten. „Wenn die Bremse nicht mehr hart bedient werden kann, sollte man sie entlüften oder nachstellen“, sagt Cilly Ißler. Die Kette sollte mit einer Kettenlehre auf Verschleiß geprüft werden, da sonst die Ritzel leiden, die Schaltung sollte leichtgängig sein. „Die Schalthebel mögen es, wenn man sie mit dem Kontaktspray WD 40 einsprüht.“ Und natürlich sollte das Licht funktionieren, damit man im Verkehr früh erkannt wird.