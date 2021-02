Warten auf Impf-Termine „Wir verwalten auch nur den Mangel“

Affalterbach - Die Kritik von Affalterbachs Bürgermeister Steffen Döttinger gegen Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung war deutlich: „Man lässt die über 80-Jährigen beim Impfen allein“, schimpfte er. Es könne nicht sein, dass die Senioren beim Bemühen um einen Impftermin stundenlang in der Warteschleife hingen. „Das müssen wir doch besser organisiert kriegen“, meinte er. Als ein Hauptproblem benannte er aber auch, dass man vor dem Impfstart viel zu hohe Erwartungen geweckt habe. „Die Kreisimpfzentren waren bereit, aber keiner hat gesagt, es könnte eng werden.“ Und daran würden auch Broschüren nichts ändern, spielte er auf die seit vergangenen Freitag laufende Informationsverteilung per Hauswurfsendung an. Auch bei ihm liefen Beschwerden ein, „aber diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. An der Situation ist das Land schuld, nicht die Gemeinde.“