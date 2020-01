Warnung vor Abzocke Falsche Broschüren und Register

Darüber hinaus haben sich auch Trittbrettfahrer gefunden, die auf ähnliche Weise vorgehen. So gingen bei Unternehmen in Großbottwar Anrufe bezüglich der Eintragung in eine Bürgerbroschüre ein. Der dortige Bund der Selbstständigen hat ebenfalls bereits eine Warnung an seine Mitglieder versendet: "Die offizielle Bürgerbroschüre läuft über die Stadt Großbottwar und wir werden speziell informiert."