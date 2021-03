Warnung des Robert-Koch-Instituts RKI hält 100 000 Neuinfektionen pro Tag für möglich

Was machen Bund und Länder?

Gesundheitsminister Spahn appellierte am Freitag an die Länder, die vereinbarte Notbremse tatsächlich anzuwenden. Ein Beschluss von Anfang März sieht vor, dass die Länder bereits erfolgte Öffnungsschritte zurücknehmen sollen, wenn in Ländern oder einzelnen Regionen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Am Freitag lagen nur noch fünf Länder unter diesem Wert – und zwar Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Holstein. Von den Ländern, die darüber liegen, sind längst nicht alle bereit, auch konsequent die Notbremse zu ziehen. Berlin und Nordrhein-Westfalen etwas scheren bereits mit Sonder-Regelungen aus. In Baden-Württemberg wird derzeit noch geklärt, welche Kontaktbeschränkungen dort über die Osterfeiertage gelten sollen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, das Osterfest sei noch nicht wieder so zu gestalten wie gewohnt. „Wir befinden uns im letzten Teil des Pandemiemarathons“, hofft der CDU-Politiker. Dies sei jedoch auch der schwerste Teil. „Das Ziel ist abzusehen, aber es dauert noch, bis es erreicht sein wird.“ Derzeit könne die Impfkampagne noch nicht mit dem Pandemiegeschehen Schritt halten.

Bleibt es bei umfassenderen Öffnungen im Saarland nach Ostern?

Ja. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wies Kritik an dem Vorgehen seiner Landesregierung zurück. Die geplanten Lockerungen seien als Anreiz zu verstehen, sich auf Corona testen zu lassen – „nämlich vielleicht einmal ein Eis essen zu gehen auf einem Marktplatz oder Sport zu machen im Verein mit wenigen Personen“. Mit besonders vielen Tests sollten dann infizierte Menschen entdeckt, in Quarantäne gebracht und so neue Ansteckungen vermieden werden. Am Dienstag nach Ostern können im Saarland wieder Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie öffnen. Zutritt soll aber nur bekommen, wer einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen kann. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kritisierte das Vorgehen: Modellversuche dieser Art könnten in der gegenwärtigen Situation keine Alternative zum Lockdown sein.

Würde die Bevölkerung eine Verschärfung der Corona-Einschränkungen mittragen?

Das ist nicht ganz klar. Das ZDF veröffentlichte am Freitag ein neues „Trendbarometer“ der Forschungsgruppe Wahlen. Demnach befürworteten 36 Prozent der Befragten – also etwas mehr als ein Drittel – rigidere Mittel im Kampf gegen Corona. 31 Prozent gaben an, die geltenden Regeln seien gerade richtig. 26 Prozent halten die geltenden Regeln bereits für übertrieben. Die inzwischen gekippte Osterruhe bezeichneten 54 Prozent als nicht richtig, 41 Prozent aber als richtig.