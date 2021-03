Wann öffnen die Biergärten? Es kommt nicht auf das Wetter an

Das Bier schmeckt noch nicht

Der Ratskeller-Biergarten, einer der größten in Ludwigsburg, öffnet an diesem Tag mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. „Um diese Jahreszeit schmeckt den Leuten das Bier noch nicht“, sagt Wirt Jörg Böhm. In seiner Heimat Bayern wird im Frühjahr ein „Gestauchtes“, ein vorgewärmtes Bier, bestellt. „Aber einen Tauchsieder kaufe ich mir deshalb nicht“, sagt der Ratskeller-Chef. An den Wochenenden sei – bei entsprechendem Wetter – vielleicht Kundschaft zu erwarten, unter der Woche lohne sich der Aufwand für drei oder vier Stunden schlicht nicht.

Entscheidungen sorgen für Irritation

Normalerweise geht die Biergartensaison frühestens an Ostern los. Weil ohnehin so lange geschlossen war, meint Böhm nun, auf ein oder zwei Wochen mehr komme es nicht an. „Für uns ist das ja fast wie eine Neueröffnung.“ Der Ratskeller hat eine neue Außenküche und einen optimierten Ausschankbereich, die im Sommer und Herbst wegen Corona nötig gewordenen improvisierten Zugänge wurden verbreitert, „alles ist ein bissle einladender“. Mit den politischen Entscheidungen tut sich Böhm schwer. Um Weihnachten habe man die Märkte abgesagt, jetzt, da mutierte Viren unterwegs seien, dürfe man öffnen.

Cafés tun sich etwas leichter

Für Bier ist es vielleicht noch zu kalt, für Heißgetränke aber nie. Dementsprechend tun sich Cafés mit der Öffnung ein bisschen leichter. „Wir freuen uns drauf“, sagt Florian Lutz, der mehrere Cafés in Ludwigsburg und das Gaumentanz in Freiberg betreibt. Seine Mitarbeiter hätten keine Lust mehr, daheim zu sitzen. Die Entscheidung des Ludwigsburger Gemeinderats, wo er selbst für die Freien Wähler sitzt, dass Gastronomen ihre Außenbereiche erweitern dürfen, findet der Bäcker gut. Was Bund und Land bisher vorhaben, nicht: „Da sitzen eben Politiker und keine Praktiker“, sagt Lutz. Die Branche habe zur Genüge bewiesen, dass sie Hygienekonzepte kann.

Kein einziger Anruf

Vielleicht sind die Menschen in der Gastronomie sogar sicherer als anderswo? „Zumindest sind sie besser aufgehoben als auf irgendeiner geheimen Party“, sagt Orhan Özbagci, der mit seiner Frau Silke das Uferstüble bewirtschaftet. Ende März öffnen die beiden, das Risiko nehmen sie in Kauf. „Wir sind seit 19 Jahren abhängig vom Wetter – wir kennen das“, sagt Silke Özbagci. Seit Oktober ist der Biergarten geschlossen, davor, im Sommer, waren Tausende Besucher da. Alle haben brav ihren Zettel ausgefüllt. Das Gesundheitsamt habe kein einziges Mal angerufen.

Der Wirt glaubt an sein Hygienekonzept

In Mitko Pelovskis Hirschgarten in Kornwestheim saßen über die unbeschwerteren Sommermonate um die 7000 Gäste. Bestätigte Infektionen dort: null. Deshalb glaubt der Wirt an sein Hygienekonzept. Beispielsweise dürfen statt 400 nur 250 Besucher Platz nehmen. Pelovski will öffnen, wahrscheinlich am 27. März. Für ihn wäre allerdings die Regel mit den negativen Coronatests ein K.o.-Kriterium. „Da müsste ich jemanden extra an die Tür stellen, der das kontrolliert.“ Und selbst dann sei nicht sicher, dass nicht irgendjemand versuche, seinen Test zu fälschen.

Wetter lockt bisher nicht nach draußen

Panagiotis Cherakis hofft indessen nicht nur auf einen Inzidenzwert unter 50, sondern auch auf besseres Wetter als in den letzten Tagen. „Dann können wir wenigstens ein bisschen was zum Mitnehmen verkaufen. Aber bei den Temperaturen und dem Wind findet kaum jemand seinen Weg zu uns ans Neckarufer. Da bleiben die Leute lieber zu Hause.“