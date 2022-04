Der aktuelle Durchschnittspreis für Benzin liegt in Deutschland wieder bei 2,032 Euro und bei Diesel bei 2,033 Euro. Am günstigsten ist Benzin zurzeit in Karlsruhe mit knapp zwei Euro -was dort traditionell mit der dortigen Raffinerie zu erklären ist. Am teuersten ist Super zurzeit durchschnittlich in Trier mit 2,23 Euro je Liter.

Ölmarkt bleibt angespannt

Wirklich auf Entspannung stehen die Zeichen bei Kraftstoffen gerade nicht. Gerade wieder sind die USA wieder beim saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman mit ihrem Vorstoß gescheitert, durch höhere Förderung die Preisentwicklung zu dämpfen. Hier war offenbar ein Stolperstein, dass die Vereinigten Staaten weiterhin die Aufklärung des Mordes an dem saudischen Regimekritiker Jamal Khashoggi auf der Agenda halten. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gelten zurzeit als die einzigen Lieferanten, die ihre Kapazitäten kurzfristig ausweiten könnten. Doch es gibt einen Faktor, der gegen eine weitere Preissteigerung spricht: Die Konjunktur weltweit beginnt zurzeit, sich angesichts der aktuellen Krisen deutlich abzukühlen.