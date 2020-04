Wann kann diesen Sommer geöffnet werden? Freibäder hängen in der Schwebe

Ähnlich schaut es in Oberstenfeld aus. „Wir könnten zum 1. Mai aufmachen“, sagt Bürgermeister Markus Kleemann im Hinblick auf den in gewöhnlichen Jahren üblichen Starttermin fürs Freibad. Anfang März, als die Ausmaße der Krise noch nicht absehbar gewesen seien, habe man die langfristigen Prozesse eingeleitet, die für den Betrieb notwendig sind, wie das Ablassen und Wiederauffüllen des Wassers. Da nun nur noch Dinge erledigt werden müssten, die weniger Vorlaufzeit benötigten, könne das Bad kurzfristig aufgemacht werden. „Stand jetzt gehe ich aber nicht davon aus, dass wir jetzt gleich öffnen können“, sagt er. Generell falle es ihm schwer, einen Termin für die Wiederaufnahme des Betrieb abzuschätzen. „Das ist wie der Blick in eine Glaskugel“, erklärt Kleemann. Wenn aber je das Go von den Behörden komme, werde es sicher Einschränkungen geben. Der Oberstenfelder Bürgermeister hält aber in Corona-Zeiten auch den Worst Case für denkbar: dass die Saison ganz ins Wasser fällt.