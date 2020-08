Wandern in Gronau, Prevorst und Oberstenfeld Erfrischende Kühle und leckeres Vesper

Oberstenfeld - Manche Dinge fallen mehreren Menschen parallel ein. Das gilt auch für unsere Sommerserie „Urlaub daheim.“ Eigentlich ist das in Zeiten von Corona auch kein Wunder, besonders, wenn man in einer so schönen Gegend lebt wie im Raum Marbach und Bottwartal. Denn: Kaum hatten wir uns in der Redaktion die ersten Vorschläge für die Serie überlegt, flatterte uns die Information ins Haus, dass auch die Gemeinde Oberstenfeld in den nächsten Wochen unter dem Namen „Urlaub daheim“ im Mitteilungsblatt Wander- und Radtouren in Oberstenfeld, Gronau und Prevorst veröffentlicht. Was lag da näher, als sich gemeinsam auf Tour zu begeben?