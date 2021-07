Waltraud Häfner geehrt Großer Bahnhof für die „gute Seele des Vereins“

Häfner selbst, die ihr Engagement für die Radler des Marbacher Vereins „stets in den Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns gestellt“ habe, hat sich für die nächsten Jahre weitere ehrgeizige Ziele gesetzt. Beim Großprojekt Gartenschau etwa will sie sich für eine Anbindung vom Neckar aus in die Innenstadt engagieren. Und ebenso dafür, dass die Fußgängerzone für Biker, die die Schrittgeschwindigkeit einhalten, befahrbar gemacht wird. Und nicht zuletzt ist ein weiteres „großes Anliegen“ für sie „die Anbindung der Schweißbrücke nach Marbach“.