Donald Trump in Bethesda US-Präsident wegen Corona-Infektion in Militärklinik geflogen

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach seiner Corona-Infektion in ein Militärkrankenhaus gebracht worden. Der 74-Jährige wurde am Freitag per Hubschrauber in die nahe der Hauptstadt Washington gelegene Klinik Walter Reed geflogen. Seine Sprecherin erklärte, es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten der Ärzte. Trump selbst betonte, er fühle sich „sehr gut“. Laut seinem Arzt wird er mit einem experimentellen Antikörper-Cocktail behandelt.