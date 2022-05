Wall Street US-Börsen: Dow gelingt größtes Wochenplus seit 2020

Am Freitag ging der Dow mit einem Anstieg von 1,76 Prozent auf 33.212,96 Punkte in das verlängerte Wochenende, nachdem er vor sieben Tagen noch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen war. Am Montag bleibt der US-Aktienmarkt wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen.