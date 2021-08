Walk of Fame Don McLean mit Stern in Hollywood geehrt

Die Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard wurde passend zu dem Songtitel "American Pie" (auf deutsch: Amerikanischer Kuchen) vor einer Bäckerei mit dem Namen "The Pie Hole" platziert. Nach Angaben der Verleiher ist es der 2700. Stern auf dem "Walk of Fame".

Mit "American Pie" hatte der Liedermacher eine Hymne auf sein Idol, den 1959 tödlich verunglückten Rock'n'Roll-Musiker Buddy Holly, geschrieben. Die achteinhalbminütige Ballade als Hommage auf eine Rockepoche hat den berühmten Refrain "The Day The Music Died" (Der Tag, an dem die Musik starb).

"American Pie" landete 2001 auf Platz fünf der "365 Songs des Jahrhunderts", die vom US-Musikbranchenverband RIAA (Recording Industry Association of America) zusammengestellt worden war. Der Grammy-Preisträger wurde in die Songwriter's Hall of Fame aufgenommen.

Zu seinen weiteren Hits zählen Lieder wie "And I Love You So", "Vincent (Starry, Starry Night)", "Castles in the Air" sowie seine Version des Songs "Crying" von Roy Orbison.

