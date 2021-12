Waldweihnacht in Marbach Den Gottesdienst ins Freie verlagert

Marbach - Es ist in diesen Zeiten alles andere als einfach, eine Veranstaltung zu planen. Diese Erfahrung haben auch Simone Tressel und Susanne Berger vom CVJM Marbach gemacht. Seit über zehn Jahren organisieren die beiden Frauen die Waldweihnacht und haben dabei in den vergangenen Jahren viele kreative Aspekte verwirklicht. „Doch in Coronazeiten geht das ja leider nicht“, weiß Tressel, die als zweite Vorsitzende fungiert und gemeinsam mit Berger das Vorbereitungsteam bildet. Doch die Frau ist froh darüber, dass heuer wenigstens etwas geht; denn im vergangenen Jahr fiel die Waldweihnacht komplett aus. Dieses Mal hingegen wolle der Verein- trotz angespannter Lage – „schauen, was möglich ist“, erklärte Simone Tressel im persönlichen Gespräch.