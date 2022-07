Waldbrände Wo brennt es in Portugal aktuell?

„Wir haben den Brand in Ourém, im Bezirk Santarém, in Benespera, Guarda, Carrazeda Ansiães, in Bragança und Sever do Vouga sowie in Aveiro“, erklärt der Einsatzleiter José Miranda von der Nationalen Behörde für Notfälle und Katastrophenschutz (ANEPC).