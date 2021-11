Wald in Marbach Neuer Forst als Ersatz für Straßenbau

Bäume werden auf einer Wiese gepflanzt

Weis erinnerte daran, dass die Kreisstraße 1607 von Rielingshausen zur Hardwaldkreuzung vor knapp drei Jahren saniert und ausgebaut wurde. Im Gegenzug sollten als Ausgleich für den Natureingriff neue Bäume gepflanzt werden. Genau das werde im Frühjahr in Angriff genommen. Und zwar auf einer rund 0,4 Hektar großen Fläche, die sich in der Nähe des Rielingshäuser Sportplatzes befindet. An der Stelle, an der aufgeforstet wird, befinde sich aktuell eine an den Wald angrenzende Wiese, sagt Weis auf Nachfrage. Es würden Traubeneichen sowie Büsche und Sträucher gesetzt und so eine Art Lückenschluss im bestehenden Forst erreicht.