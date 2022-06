Waiblingen und Backnang Endlich wieder Straßenfest

Spätestens am Samstag herrschte nach dem etwas durch Regengüsse beeinträchtigte Auftakt am Freitagabend bei strahlendem Sonnenschein ausgelassene Stimmung allerorten. Während auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz vor der Michaelskirche die Stadtkapelle mit Marschmusik den Ton angab, machte sich hinter dem Bürgerzentrum das Mittelalter in der Gegenwart breit. Schon beim Kulinarikangebot war klar: Hier ist man der Zeit entrückt. Es gab Ochsenfetzen und Fleischlappen im Brötchen, den Durst bekämpfte man mit Met in allen möglichen Varianten oder Flüssigkeiten wie dem Knollen-Trunk (Ingwer-Prosecco). Am Marktstand des Berchtesgadener Honigstüberls entpuppte sich insbesondere ein Liebestrank (Hauptkomponente ebenfalls Ingwer) als Verkaufsschlager.

Einblicke gab es in alte Handwerkskünste wie Brettchenweben, Leder punzieren oder in der Pergament- und Buchmanufaktur. Bei „allerley fröhlicher Kinder-Arbeit“ konnten sich die Jüngsten im Gestalten von Moosschwertern und Haarkränzen oder im Flechten von Körbchen ausprobieren. Für Unterhaltung sorgten Pepe der Büttel, Theo der Reimsprecher und Shows wie die von Majandra & Dusan und den Burdyris mit ihren brennenden Schwertern. Musik gab es von Gruppen Poeta Magica oder Totus Gaudeo.

Auch zahlreiche Gäste passten sich den Gegebenheiten an. Udo Engel aus Ebersbach an der Fils etwa, der im richtigen Leben eine Reinigungsfirma leitet, kam als frühmittelalterlicher Schamane, Mama, Papa und das siebenmonatige Töchterchen Jentsch aus Schwäbisch Hall in eindrucksvollen Fantasykostümen. Das Familienoberhaupt, in der Gegenwart ein IT-Spezialist, erklärt, warum: „Weil wir uns bei manchen anderen Mittelaltermärkten in Zivil etwas blöde vorkamen, machen wir das jetzt immer so.“ Und schon jetzt freuen sich alle inklusive der Straßenfest-Gemeinde auf das nächste Jahr.

