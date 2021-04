Wahlrecht Grüne wollen Wahlhürden für kleine Parteien stark senken

"Wir können nicht akzeptieren, dass die Koalition das Thema aussitzt, wegen des Widerstands der SPD handlungsunfähig ist und das Parlament so in dieser Sache keine Entscheidung trifft", sagte Haßelmann weiter. "Der Gesetzgeber sollte in der Lage sein, dieses Problem kurzfristig zu lösen, bevor das Bundesverfassungsgericht zu einer Entscheidung kommt. Wer so arbeitet wie die Koalition hier, hat offenbar keinen Gestaltungsanspruch mehr."

