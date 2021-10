Wahlniederlage der Union Armin Laschet sieht Verantwortung bei sich

Mit Opposition abgefunden

Trotz aller Probleme sei die Union allerdings kein „totaler Sanierungsfall“, findet der CDU-Bundesvorsitzende. Damit bezieht er sich auf die Rede seines Parteikollegen und ehemaligen Konkurrenten zur Kanzlerkandidatur, Friedrich Merz. Am Vortrag sagte dieser auf dem Deutschlandtag, die Union sei ein „schwerer politischer Sanierungsfall. „Es kommt jetzt darauf an, nicht plump, nicht schrill zu werden“, hält Laschet dagegen.

Er macht deutlich, dass sich die Union mit einer möglichen, künftigen Oppositionsrolle abgefunden hat: „Das wird nicht leicht in einer Opposition, vor allem gegen eine Ampel.“ Grüne, FDP und SPD hatten am Freitag bekannt gegeben, dass sich die Parteien in Koalitionsverhandlungen begeben werden.

In dem bereits vorliegenden Sondierungspapier der Ampel-Parteien stünden zwar „viele gute Sachen drin“, man werde die mögliche Koalition aber an ihren Taten und nicht an den insgesamt 12 Seiten Papier messen, sagt Laschet. In der Opposition gehe es nun darum, geschlossen zu agieren. Wieder gibt es Applaus – diesmal auch von Teilen der bayrischen Jungen Union.