Wahlnacht Barrikaden und Schreiduelle: Anspannung in New York

Nicht viele Autos und Menschen sind an diesem Abend in Midtown Manhattan unterwegs, auch die Restaurants sind weitgehend leer. Nur vor dem Trump Tower und am Times Square haben sich Menschenansammlungen gebildet, viele Journalisten und viele Schaulustige. Nervös schauen die Menschen auf dem Times Square von ihren Handys auf die großen Bildschirme, wo die Prognosen der Nachrichtensender durchlaufen, und wieder zurück. "Biden, du schaffst es", ruft ein Mann aus einem vorbeifahrenden Auto. Ein Fotograf schaut auf die Prognosen, die auch Stunden nach Schließung der Wahllokale im ganzen Land noch lange kein Ergebnis versprechen, und seufzt. "Das wird eine lange Nacht. Oder es werden sogar ein paar lange Tage."

Als Spiderman, Minnie Maus und das Krümelmonster verkleidete Menschen laufen durch die Menschenansammlungen und posieren für Selfies. "Ich höre, dass es in Florida richtig gut für Trump läuft", sagt ein Mann, auf dessen Maske eine bunte Comicfigur grinst. "Man hört ja immer, dass es so viele heimliche Trump-Fans gibt." Er beginnt zu flüstern. "Ich bin einer davon." Zwei andere Männer posieren mit Trump-Fahnen, daneben feiert eine Gruppe mit Luftballons einen Geburtstag. Ein Saxofonist spielt die US-Nationalhymne an.

Auf einer Absperrung sitzt eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern und einer Freundin. "Ich bin zum Times Square gekommen, weil ich sehen wollte, wer unser nächster Präsident wird." Gewählt habe sie selbst nicht. "Ich bin schwanger und mit den zwei Kids, das war mir alles zuviel." Sie hoffe aber auf Biden. "Ich wollte unbedingt Trump verlieren sehen. Aber jetzt fürchte ich, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Und ich muss doch morgen früh arbeiten."

