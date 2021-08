Wahlkampfauftakt Baerbock fordert Abschied vom "fossilen Status quo"

Nach den Worten von Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfchef Michael Kellner wollen die Grünen auch weiterhin das Kanzleramt gewinnen. Es sei ein etwas "rumpliger Weg" gewesen, sagte er. Gleichwohl habe seine Partei vor einer Bundestagswahl noch nie bei 20 Prozent in den Umfragen gestanden. "Wir wollen das Unwahrscheinliche möglich machen und die nächste Regierung anführen", sagte Kellner.

Nach der Nominierung von Baerbock als Kanzlerkandidatin im April schlossen die Grünen zu CDU/CSU auf und überholten sie in einzelnen Umfragen mit bis zu 28 Prozent sogar. Nach ungenauen Angaben in Baerbocks Lebenslauf, verspätet gemeldeten Sonderzahlungen und Textähnlichkeiten zwischen ihrem Buch und anderen Texten sanken die Werte wieder. Auch Baerbock verwies in ihrer Rede kurz auf eigene Fehler.

Auf ihrer Wahlkampftour wollen Baerbock und Habeck bis Ende September mehr als 90 Ortstermine absolvieren. Zwei Tage vor der Bundestagswahl, also am 24. September, wollen die beiden Parteichefs die Tour gemeinsam beenden - ausgerechnet in Düsseldorf, also dem Regierungssitz von Unions-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Schon am Dienstag absolviert Baerbock Termine in Bochum und Duisburg.

