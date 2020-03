Wahlkampf in Zeiten des Corona-Virus Zurückhaltung ist jetzt angesagt

Erdmannhausen - Wird am 5. April ein neuer Bürgermeister gewählt oder legt die Kontaktsperre den zweiten Wahlgang auf Eis? So mancher ist dieser Tage verunsichert. Das weiß auch Amtsinhaberin Birgit Hannemann. Doch der zweite Wahlgang findet statt. „Zumindest Stand jetzt“, betont sie. Sollte doch noch eine Ausgangssperre kommen, wäre die Situation eine andere. Eine Wahl stattfinden zu lassen, wäre dann unverantwortlich, sagt sie. Das Landratsamt prüfe aber gerade, ob die Wahl nicht doch als reine Briefwahl durchgeführt werden kann. Was auch der Wunsch der Verwaltung wäre. Hannemann hofft, dass relativ zügig eine Entscheidung fällt, denn dann müssten auch mehr als 4000 Wahlumschläge bestellt werden. „Und der Markt ist derzeit ziemlich leer gefegt.“ Der Sprecher des Landratsamtes Ludwigsburg, Andreas Fritz, konnte gestern noch nicht sagen, wann die Behörde eine Entscheidung trifft. Sollte es keine reine Briefwahl geben, hofft Hannemann, dass am 5. April dennoch viele die Möglichkeit der Briefwahl nutzen.



Social Media soll stärker genutzt werden

Doch egal, auf welchem Weg die Erdmannhäuser am Ende ihr Kreuz setzen, die Kandidaten stellt die Zeit bis zum 5. April vor eine Herausforderung. Denn wie macht man Wahlkampf in Zeiten von Corona? Mit größtmöglicher Zurückhaltung – da sind sich Robin Reindl und Marcus Kohler einig. „Es ist eine schwierige Situation für alle. Die Gesundheit der Mitmenschen geht vor“, betont Reindl, der beim Werben um Stimmen auf persönliche Kontakte verzichtet. „Ich werde mehr über Social Media machen“, kündigt der 27-Jährige an. Sechs Einträge hatte der Bietigheimer bis Montagmittag auf seiner Facebook-Seite zur Wahl gepostet. Den letzten am Montagabend nach der Wahl. Das soll mehr werden. Auch ein Video ist geplant. Außerdem will Reindl die Erstwähler und die Senioren nicht aus dem Fokus nehmen. Und natürlich wird viel telefoniert – mit Vertretern von Vereinen und Organisationen, aber auch mit ganz normalen Bürgern. „Wie man mich erreichen kann, steht auf meiner Homepage.“