Coronavirus-Pandemie Trump bezeichnet Fauci als "Katastrophe"

Trump dementierte die Berichte nicht. Auf Twitter schrieb er mit Blick auf Fauci (79): "Alles, was ich von Tony verlange, ist, dass er bessere Entscheidungen trifft." Bei einem Wahlkampfstopp in Phoenix im Bundesstaat Arizona sagte Trump: "Manchmal sagt er Dinge, die ein wenig danebenliegen und sich leider aufschaukeln, aber er ist ein netter Kerl, den ich mag." Der Republikaner fügte mit Blick auf die lange Karriere des weltweit respektierten Immunologen hinzu: "Ich will ihm nicht wehtun, er ist seit ungefähr 350 Jahren da."

Fauci hatte am Sonntag im Sender CBS gesagt, er sei "absolut nicht" überrascht gewesen, dass sich Trump mit dem Coronavirus infizierte. Mit Blick auf eine Veranstaltung mit Trump im Rosengarten des Weißen Hauses Ende vergangenen Monats sprach der Immunologe von einem "Superspreader-Event". Als er im Fernsehen gesehen habe, dass dort kaum Schutzmaßnahmen beachtet wurden, habe er gedacht: "Es kann nichts Gutes dabei herauskommen." Trump wiederholte am Montag, dass er nicht nur frei vom Coronavirus sei, sondern immun.

Fauci hatte CBS auch gesagt, dass das Weiße Haus seine Auftritte bei Sendern in der Pandemie kontrolliert habe. "Ich durfte sicher nicht auf viele, viele, viele Shows gehen, die mich angefragt haben." Trump sagte: "Wir lassen ihn tun, was er tun möchte." Fauci liebe es, im Fernsehen aufzutreten. Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Alyssa Farah, sagte dem Sender Fox News am Montag: "Es ist schwierig, den Fernseher anzuschalten und ihn nicht zu sehen." Man versuche sicherlich nicht, ihn daran zu hindern, wichtige Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Fauci kritisierte erneut, dass Trumps Wahlkampfteam eine Aussage von ihm ohne Genehmigung und sinnentstellend in einem Wahlwerbespot verwendet habe. Er sei darüber "richtig wütend" gewesen. Der Immunologe kritisierte auch, dass er wegen seiner Arbeit Todesdrohungen bekomme und seine Familie drangsaliert werde.

© dpa-infocom, dpa:201019-99-994370/6