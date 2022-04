Wahlkampf Debatte vor Frankreich-Wahl: Macron und Le Pen im TV-Duell

Die Debatte ist sowohl für den proeuropäischen Mitte-Politiker Macron und seine rechtsnationale Herausforderin Le Pen eine der letzten Chancen, die Französinnen und Franzosen von sich zu überzeugen - und wurde dementsprechend mit großer Spannung erwartet. Die beiden Kontrahenten stehen sich am Sonntag in der Endrunde um die Präsidentschaft gegenüber. Am 10. April hatten sie sich in der ersten Wahlrunde unter zwölf Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Bereits bei der Präsidentschaftswahl 2017 hatte es ein Duell zwischen den beiden gegeben. Umfragen gehen nun von einem knapperen Rennen aus. Gerade deshalb könnte dem medialen Schlagabtausch Experten zufolge besondere Bedeutung zukommen.

Werben um linke Wähler

Die traditionelle TV-Debatte zwischen den beiden Wahlrunden wird simultan auf mehreren französischen Kanälen übertragen. 2017 schalteten rund 16,4 Millionen Zuschauer ein. Damals war die Diskussion von Beschimpfungen und persönlichen Angriffen geprägt. Beobachtern zufolge geht es für Le Pen und Macron nun besonders darum, linke Wähler zu bezirzen. Auf deren Stimmen wären beide für einen Wahlsieg angewiesen. Die Strategien unterscheiden sich jedoch.

Le Pen, die im Wahlkampf betont freundlich und gemäßigt auftritt, wird sich wohl auch in der Debatte als Fürsprecherin ärmerer Bevölkerungsschichten inszenieren - und ihren Gegner als abgebrühten Mann der Eliten darstellen. Zuletzt sagte sie gar, sie wolle Frankreich wie eine Mutter anführen. 2017 wurde ihr noch vorgeworfen, sie sei bei all ihren Angriffen auf Macron zu wenig auf eigene Inhalte eingegangen. Dies dürfte Le Pen diesmal anders machen wollen und einen Abriss ihrer Politikpläne vorstellen: also etwa ihre Ideen zur Erhöhung der Kaufkraft, was auch das erste Debattenthema ist.

Umwelt und Internationales

Über das Thema Umwelt als einen der acht Debattenkomplexe dürfte sich wohl vor allem Macron freuen, der seit Tagen versucht, mit Klimaversprechen jüngere und weiter links eingestellte Menschen zu gewinnen. Erwartet wird auch, dass er beim Punkt Internationales die früher offen zur Schau gestellte Russland-Nähe Le Pens aufspießen dürfte. Es liegt zudem nahe, dass er angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor einer bröckelnden Einheit des Westens im Falle eines Wahlsiegs der Herausforderin warnt.

Abseits aller Inhalte wird Macron sich wohl auch um sein Image bemühen müssen, gilt er doch vielen als arrogant und wird den Ruf eines "Präsidenten der Reichen" nicht los. Auch er wird aber versuchen, Le Pens Kreidefresserei der vergangenen Jahre zu offenbaren und sie eindeutig als rechts zu brandmarken.



Wie schon vor fünf Jahren dürfte Macron Schwächen in Le Pens Wahlprogramm aufzeigen und etwa fragen, wie sie ihre zahlreichen Versprechen zu finanzieren gedenkt. Le Pen hingegen wird diesmal bessere Chancen haben, mit ihren Attacken auf Macron zu punkten. Denn als Amtsinhaber bietet er nun deutlich mehr Angriffsfläche.