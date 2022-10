Wahlen US-Wahl: Rennen der besonderen Art in Alaska

Dabei ist Parteipolitik nicht ihre Sache. "Ich war nie ein wirklich parteiischer Mensch", sagt Peltola im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe es nicht zu einer Priorität gemacht, mich in meiner Partei zu engagieren. Ich glaube, dass das eine Falle sein kann. Also habe ich das vermieden." Alaska ticke anders, meint sie. Der Bundesstaat hoch oben an der nordwestlichen Spitze Nordamerikas ist riesig: Er hat weit mehr als die vierfache Fläche Deutschlands, aber nur etwa so viele Einwohner wie Frankfurt am Main. Bei so einer kleinen Bevölkerungszahl kenne man einander in der Politik über die Jahre einfach, sagt sie. "Und in Alaska kommt es viel mehr auf die Person als auf die Partei an."