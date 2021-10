Wahlen Großes Sicherheitsaufgebot bei Parlamentswahl im Irak

Allerdings kam es am Morgen zu Störungen beim elektronischen Wahlsystem, wie lokale Medien meldeten. In einem Wahlzentrum in Bagdad, das von dpa-Reportern besucht wurde, konnten mehrere Menschen nicht abstimmen, weil das System ihren Fingerabdruck nicht erkannte. "Ich bin traurig, weil ich seit 2003 an allen Wahlen teilgenommen habe", sagte eine 83 Jahre alte Frau, die nicht wählen konnte.